Um consultor financeiro (de verdade e gratuito) para você Se você sonha com um consultor. financeiro que aponte caminhos para zerar aquela dívida que só cresce ou que sugira uma aplicação financeira que fortaleça suas economias, conte com a ajuda do Grupo Estado. Uma parceria entre a revista Estadão Investimentos e a empresa Fabiano Calil Gestão Financeira Pessoal vai oferecer aconselhamento financeiro profissional a dez leitores, durante até doze meses, gratuitamente. A cada edição, a reportagem acompanhará o caminho percorrido pelos leitores para atingir seus objetivos. Estadão Investimentos mostrará a estratégia recomendada por Fabiano Calil, os acertos e erros dos participantes. A partir desses casos reais, todos os leitores terão a oportunidade de aprender a planejar orçamentos, administrar recursos e perseguir metas. Os selecionados no programa Sob Medida começarão a ser apresentados na edição de abril, com nome, foto e objetivo financeiro. Quem dá consultoria? A Fabiano Calil é uma empresa que presta serviços de aconselhamento financeiro para pessoas físicas. Atua em três grandes áreas: consultoria, planejamento e gestão de patrimônio. A empresa não vende nem distribui produtos financeiros. O custo normal da consultoria é de R$ 300 por hora. Para gestão de recursos, o valor padrão oscila entre 2% e 20% do patrimônio administrado. Os dez leitores selecionados, porém, não pagarão nada pelos serviços recebidos. Formado em Economia pela PUC-SP e com MBA em Personal Finance pela Fipecafi- USP, Fabiano Calil, 33 anos, é associado ao Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros (IBCPF), que controla a atividade de planejador financeiro pessoal no Brasil. Regulamento O programa Sob Medida tem duplo objetivo: estimular o conhecimento dos mecanismos de planejamento financeiro e possibilitar que dez leitores tenham, gratuitamente, assessoria financeira profissional. O programa está sujeito ao seguinte regulamento: Quem pode participar 1 - Estão habilitadas a participar do programa todas as pessoas físicas domiciliadas no Brasil que sejam maiores de idade, excluídos os prepostos com função de gestão, sócios, diretores, executivos e funcionários do Grupo Estado e da empresa Fabiano Calil Gestão Financeira Pessoal. 2 - Para participar, basta mandar um e-mail para o endereço eletrônico investimentos@estadao.com.br até a meia-noite do dia 11 de março. No campo do assunto escreva Sob Medida. No e-mail, devem constar as seguintes informações obrigatórias: nome e sobrenome, endereço completo, telefone para contato, CPF, data de nascimento, sexo e descrição familiar (se vive com cônjuge e se tem dependentes). O candidato deve ainda, em poucas palavras, explicar o motivo de querer aconselhamento financeiro de profissionais e qual é seu objetivo financeiro. 3 - O cadastro do participante só será considerado válido se todas as informações nele contidas forem comprovadamente corretas e verdadeiras, e identificarem uma única pessoa física. Os escolhidos terão que comprovar a veracidade das informações. 4 - A escolha dos participantes será feita pela equipe da redação da revista Estadão Investimentos, por critérios exclusivamente editoriais. Não haverá sorteio. 5- O programa Sob Medida terá duração máxima de um ano - até a revista que circula em abril de 2008. 6 - Os dez participantes que tiveram os motivos mais interessantes, segundo critérios exclusivamente editoriais, ganharão assessoria financeira da Fabiano Calil Gestão Financeira Pessoal pelo período máximo de 12 meses. 7 - Se houver, no período, mudanças na legislação que normatiza aconselhamento financeiro, a revista fará livremente as adaptações necessárias. Assessoria oferecida 8 - Avaliando que cada situação pode exigir tempo e freqüência de encontros diferenciados, a Fabiano Calil se propõe a oferecer, no mínimo, uma hora por mês de assessoria para cada um dos dez leitores selecionados, durante o horário comercial de segunda a sexta-feira. Um contrato de prestação de serviços será assinado entre a empresa e o leitor selecionado. Este contrato não exigirá nenhum pagamento por parte do leitor selecionado pelo serviço prestado. 9 - Considerando que o prazo para a resolução do problema de cada um dos dez participantes selecionados também pode variar, fica a critério de consultoria fixar o momento do término da assessoria. Se for necessário, a critério da Fabiano Calil, outros consultores poderão ser chamados a colaborar para equacionar o caso. Também nesse caso não haverá cobrança alguma do leitor selecionado. 9.1 - Se o trabalho de aconselhamento for rápido, a Fabiano Calil poderá determinar, quando for o caso, checagens periódicas para conferir se estratégia traçada está ou não sendo seguida e surtindo efeito. 9.2 - Se o objetivo do selecionado exceder o prazo de um ano, a consultoria vai atestar se o que foi feito até aquele momento está ou não em linha com o cumprimento do objetivo. 10 - A Fabiano Calil se prontifica a ajudar o participante selecionado a mudar de estratégia se ocorrer um evento que impossibilite ou dificulte a obtenção do objetivo inicialmente apresentado pelo participante. Em princípio, porém, o objetivo a ser atingido é apenas o que consta do e-mail de inscrição. 11 - Investimentos estão sempre sujeitos a diversas modalidades de risco - que serão descritos em anexo do contrato de prestação de serviços. A Fabiano Calil não poderá, em qualquer hipótese, ser responsabilizada por eventual depreciação dos ativos que impliquem na perda parcial ou total, exceto nos casos em que se verificar a atuação dolosa ou negligente de consultoria na realização de suas atribuições definidas no Contrato. Regras de publicação: 12 - A lista dos selecionados começará a ser publicada na revista Estadão Investimentos que vai circular em abril de 2007 e no endereço eletrônico www.estadao.com.br/investimentos. 13 - Os selecionados serão contactados pela revista Estadão Investimentos e, posteriormente, pela Fabiano Calil. 14 - Ao inscrever-se neste Programa, o participante declara, tacitamente, que está de acordo com todos os termos deste Regulamento e autoriza, incondicionalmente, na hipótese de ser escolhido, a revista Estadão Investimentos a utilizar livre e gratuitamente seu caso, apresentando-o na forma de reportagem, assim como a estratégia recomendada e qual foi o caminho percorrido pelo escolhido ao longo do período de até um ano para atingir seus objetivos. 14.1 - Os selecionados devem se dispor a conversar periodicamente com a reportagem da revista Estadão Investimentos (para levantamento do material jornalístico a ser publicado, que incluirá texto e fotos) e com a Fabiano Calil (para definição e acompanhamento das estratégias). 15 - Cabe à revista Estadão Investimentos a responsabilidade exclusiva pela edição do material jornalístico objeto da parceria. Não pode ser atribuída à revista qualquer responsabilidade sobre a estratégia definida e acordada entre a Fabiano Calil e os dez participantes selecionados, que será objeto de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, conforme já foi mencionado neste Regulamento. 16 - Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais casos omissos, serão decididos, exclusivamente, pela revista Estadão Investimentos e pela Fabiano Calil, em comum acordo.