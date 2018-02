Unibanco aumenta apostas do varejo na Bolsa O Unibanco resolveu reforçar suas apostas no segmento de varejo. A corretora, que já tinha os papéis preferenciais (PN) Lojas Americanas em sua lista de melhores escolhas na Bolsa de Valores de São Paulo, incluiu as ações ordinárias (ON) da Guararapes no lugar de Bradesco PN na carteira nesta semana. O Unibanco acredita que a evolução das vendas da Guararapes, que vinha desapontando o mercado, deve voltar a surpreender positivamente a partir deste mês. Com a conclusão de parte significativa das reformas de unidades da Lojas Riachuelo, a empresa pode voltar ao patamar de dois dígitos no incremento de vendas na divulgação das vendas de agosto, prevista para o próximo dia 13. A Socopa trocou Petrobras PN por Cemig PN na sua lista de recomendações. A corretora considera que as ações da empresa mineira estão defasadas em relação às suas pares de energia e ao Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista. O papel acumula perda de 2,84% em 30 dias, ante recuo de 0,41% do Ibovespa. A Socopa também reduziu o preço-alvo de Submarino ON de R$ 74,41 para R$ 66,36 por ação. O novo valor leva em conta o desempenho apresentado pela companhia no segundo trimestre, que trouxe vendas e margens operacionais menores que o esperado. A Coinvalores indicou Copasa ON, em substituição a Vale PNA. A corretora está otimista com a aprovação do marco regulatório do setor de saneamento, que deve trazer benefícios fiscais à companhia, visto que os investimentos que forem feitos pelas empresas utilizando recursos próprios poderão ser usados para compensação dos pagamentos de PIS e Cofins. Além disso, a Coinvalores destaca o baixo risco regulatório da Copasa, pois 78% do seu faturamento está amparado por instrumentos formais. A empresa possui situação financeira confortável, baixo custo de captação e o menor índice de inadimplência do setor. As outras corretoras (ABN Amro Real, Ágora, BES Securities, Bradesco, Brascan, Fator e Geração Futuro) não fizeram alterações em suas listas de melhores escolhas. Com isso, Petrobras PN continua sendo a ação mais lembrada, indicada por oito corretoras. Foram recomendadas ainda as seguintes ações: Vale PNA, Bradesco PN, Net PN, Gerdau PN, Usiminas PNA, CPFL ON, Ambev PN, Unibanco Unit, Copel PNB, Telesp PN, ALL Unit, Vale ON, Duratex PN, Brasil Telecom Operadora PN, OHL ON, CCR ON, Telemar ON, Forjas Taurus PN, Randon PN, Submarino ON, Lojas Americanas PN, Lojas Renner ON, Porto Seguro ON, TAM PN.