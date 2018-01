Unibanco avalia as ações do setor de varejo A corretora Unibanco produziu um análise bastante completa das empresas do setor de varejo com ações na Bolsa de Valores de São Paulo. O foco foi o bom gerenciamento dos ativos por parte dessas companhias. Na análise, foram comparados o retorno sobre investimento já que, no longo prazo, tais retornos deveriam se traduzir em geração de valor ao acionista. Para o Unibanco, a análise destacou Lojas Americanas como uma das empresas mais eficientes no setor. Lojas Renner e Lojas Riachuelo, segundo o levantamento, também se destacam por indicadores superiores à média do grupo de comparação. Outra constatação interessante foi a de que varejistas do setor de alimentos contam com retornos menores quando comparados às lojas de departamentos. Veja o relatório completo (exceto os gráficos de comparações) com um clique na seção Palavra do Gestor, no menu à esquerda.