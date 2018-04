Unibanco dispara com rumor sobre oferta de ação da Redecard As ações do Unibanco disparam 5,75% na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e lideram a lista de altas do Ibovespa - principal índice da Bolsa paulista. Parte dos ganhos é atribuída pelo mercado às movimentações em torno da possível venda do ABN, que afetam os papéis das demais instituições financeiras no Brasil. Há, entretanto, um rumor específico no mercado sobre o Unibanco, de que a instituição estaria planejando fazer uma oferta pública inicial (IPO) de ações da Redecard. O Unibanco informou, via sua assessoria de imprensa, que não irá comentar o rumor. Criada em 1996, a Redecard é a empresa responsável pela captura e transmissão de transações dos cartões de crédito e débito das Bandeiras MasterCard, Mastercard Maestro, RedeShop, MasterCard Electronic, Maestro e Diners Club International. Os acionistas são, além do Unibanco, Itaú, Citibank e Mastercard, segundo informações da página da Redecard na internet.