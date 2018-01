Unibanco lança fundo de ações com foco em sustentabilidade A Unibanco Asset Management lançou nesta semana um fundo de ações que aplicará exclusivamente em empresas com práticas de sustentabilidade. A carteira terá como preço de referência o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), mas terá gestão ativa, ou seja, sem o compromisso de acompanhar a variação do indicador. O portfólio é voltado para clientes de todos os segmentos. Em comunicado, o superintendente de renda variável da Unibanco Asset Management, Ronaldo Patah, informou que a política de investimento do produto seguirá três pilares: o desenvolvimento sustentável - governança corporativa e transparência, crescimento e lucratividade no longo prazo - responsabilidade social e ambiental. A governança corporativa conta com regras similares às do Novo Mercado, destinado à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam, voluntariamente, com a adoção de práticas mais transparentes. A aplicação mínima para investidores institucionais do novo fundo, chamado Unibanco Sustentabilidade, é de R$ 200 mil, com taxa de administração de 1,5% ao ano. No caso dos clientes private (de maior renda) e de varejo, o investimento mínimo é de R$ 1 mil e taxa de administração, de 3% ao ano. ISE O ISE é uma iniciativa da própria Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), resultado de uma parceria com o International Finance Corporation (IFC) para medir o retorno total de uma carteira teórica composta por 34 ações de empresas selecionadas entre todos os setores da economia. O objetivo do ISE é identificar e ter um índice próprio para o investidor que queira investir em companhias com comprovado comprometimento com responsabilidade social e sustentabilidade empresarial.