Unibanco nega que esteja à venda Os rumores sobre uma possível venda do Unibanco voltaram nesta quinta-feira ao mercado. A informação, veiculada por uma rede de TV, dava conta de que o Santander seria o comprador. No fim da manhã, o Unibanco divulgou uma nota afirmando que a notícia é "absolutamente inverídica". Nos últimos meses, tem sido freqüente no mercado o rumor de que o Unibanco estaria à venda. Além do Santander, hoje, já se especulou sobre a possibilidade de o Citi ou o HSBC adquirirem a instituição.