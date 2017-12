Unibanco sugere compra de Copasa Os analistas do Unibanco iniciaram o acompanhamento da Copasa, empresa de saneamento básico de Minas Gerais, com recomendação de compra das ações da companhia. Na seção Palavra do Gestor, você conhece o preço-alvo projetado para as ações da empresa na Bolsa de Valores de São Paulo e os motivos que levaram os analistas do banco a recomendar a compra. Os analistas projetam que o potencial de geração de caixa da empresa deve crescer 12,5% ao ano entre o ano passado e 2010. Além disso, acreditam que a companhia deve continuar apresentando crescimento no volume faturado de água e esgoto. Outro ponto positivo, é o baixo endividamento da empresa. Leia o resumo do relatório com um clique na seção Palavra do Gestor no menu à esquerda.