Unidade de celulares da BenQ pedirá concordata na Alemanha A taiwanesa BenQ Corp. informou hoje que suas operações deficitárias de fabricação de telefones celulares na Alemanha vão pedir concordata. A companhia disse que vai parar de injetar recursos na unidade e que vê "uma chance muito pequena" de conseguir recuperar o grupo. A unidade de telefonia móvel no Brasil está atualmente revisando suas finanças. "Apesar do progresso obtido com a redução de custos e despesas, os prejuízos crescentes tornaram inevitável essa decisão dolorosa", informou a companhia em comunicado. A empresa comprou suas operações de telefonia móvel na Alemanha da Siemens no ano passado, numa aposta para aumentar a fatia no mercado global. Desde então, esses negócios acumulam prejuízo de 600 milhões de euros (US$ 762,5 milhões) e contribuíram para que o grupo inteiro registrasse três trimestres consecutivos de perdas. "O prejuízo trimestral da companhia vai diminuir significativamente do quarto trimestre em diante", disse o presidente da BenQ, Sheaffer Lee. Ele afirmou que as operações alemãs serão separadas da BenQ Corp financeira e operacionalmente assim que o pedido de concordata for aprovado. A BenQ não terá autoridade sobre a unidade durante o período de proteção, mas vai reassumir as operações depois, segundo o executivo. "A unidade será liquidada se a reestruturação não der certo", disse o diretor financeiro do grupo, Eric Yu. As informações são da Dow Jones.