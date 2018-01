United Airlines sai de concordata após 3 anos A americana UAL Corp., controladora da companhia aérea United Airlines, informou ontem que saiu da concordata, depois de mais de três anos sob proteção judicial. A segunda maior empresa aérea dos EUA anunciou que as ações da companhia reestruturada começam a ser negociadas hoje na bolsa eletrônica Nasdaq. Durante a concordata, dezenas de vôos foram eliminados, e os custos trabalhistas foram reduzidos em mais de US$ 3 bilhões por ano, depois de dois cortes de salário e da eliminação dos planos de aposentadora com benefícios definidos. A United também buscou aumentar sua presença internacional.