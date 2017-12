Bolsa pede explicações e units do BTG têm negociação suspensa temporariamente

Texto atualizado às 14h50

SÃO PAULO - As units do BTG Pactual tiveram as negociações suspensas até as 14 horas pela BM&FBovespa. Os papéis permaneceram em leilão por mais de 20 minutos após a abertura do pregão. Segundo comunicado da Agência Bovespa, a Bolsa solicitou esclarecimentos sobre a alteração no controle acionário do BTG Pactual e do BTG Pactual Participations.

O BTG prestou esclarecimentos à Bolsa e as ações ficaram em leilão até as 14h30. Depois, voltaram a ser negociadas normalmente, em queda de 1,53%, a R$ 19,99. Segundo o banco, as ações ordinárias (que dão direito a voto) do Top Seven Partners foram capitalizadas em uma sociedade holding, e essa socidade será detentora da maioria das ações ordinárias do BTG Pactual Holding.

O BTG Pactual informou mais cedo que André Esteves saiu do bloco de controle do grupo, passando o comando societário para os sócios Marcelo Kalim, Roberto Balls Sallouti, Persio Arida, Antonio Carlos Canto Porto Filho, James Marcos de Oliveira, Renato Monteiro dos Santos e Guilherme da Costa Paes. Os sócios formam o grupo Top Seven Partners. A mudança ocorreu por meio de uma permuta de ações entre André Esteves e Top Seven Partners.

Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a alteração está sujeita à aprovação do Banco Central e mais informações serão divulgadas por meio de formulário de referência de cada uma das companhias.

Mercados. O Ibovespa tem um dia volátil, em uma sessão de baixa liquidez. O índice opera entre leves altas e baixas, e chegou a subir com um pouco mais de força depois de a ADP/MA (Automatic Data Processing/Macroeconomic Advisers) divulgar que o setor privado dos Estados Unidos criou 217 mil empregos em novembro, bem acima da previsão (192 mil vagas).

Às 14h50, o dólar à vista tinha leve alta de 0,28% e era cotado a R$ 3,871. No mesmo horário, o Ibovespa caía 0,10% aos 45.002 pontos.

A baixa liquidez nos mercados domésticos sinaliza que o investidor está inerte e à espera de uma solução ao processo letárgico de aprovação da nova meta fiscal do governo para 2015. A previsão inicial era que o governo conseguisse essa aprovação ontem, mas isso não aconteceu. Estima-se, agora, que a meta fiscal será votada no início desta tarde.