Uruguai e EUA assinam acordo básico de comércio O Ministério da Economia do Uruguai informou que representes do país e dos Estados Unidos assinaram, nesta quinta-feira, um acordo básico de comércio e investimentos. O ministro da Economia, Danilo Astori, recusou-se a especular sobre se o acordo fechado hoje é um passo para um acordo bilateral mais amplo de livre comércio com os EUA. "Agora, é tempo de deixar a tinta secar e de trabalhar. Vamos analisar o que virá depois passo a passo", disse o ministro a repórteres, após a cerimônia de assinatura do acordo. As informações são da Dow Jones.