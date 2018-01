Uruguai reabrirá bônus 2022 para captar US$ 300 mi O Uruguai pretende reabrir a sua emissão de bônus 2002, para colocar mais uma parcela de US$ 300 milhões no mercado, de acordo com uma nota fornecida por um gerente de fundo. O papéis deve divulgar o preço do papel ainda hoje, que deve ficar ao redor de 104,50. A operação estaria sendo realizada pelo Deutsche Bank e UBS. Os bônus existentes pagam um cupom de 8% e tem vencimento em 18 de novembro de 2022.