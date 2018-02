Usiminas confirma planos para nova unidade no País A Usiminas confirmou hoje que tem planos para implantar sua terceira unidade no País. A informação foi divulgada pelo diretor de desenvolvimento da empresa, Gabriel Janot Pacheco. Segundo ele, a companhia admite a entrada de parceiros internacionais no projeto, cuja decisão deverá ser tomada no início do ano que vem. O projeto, com local ainda não definido, prevê uma planta para 5 milhões de toneladas ao ano, com um custo entre US$ 3 bilhões e US$ 3,5 bilhões.