Usiminas: demanda interna deve crescer 15% no 1º trimestre O presidente da Usiminas, Rinaldo Campos Soares revelou hoje que o aumento no ritmo de vendas do setor automobilístico deverá implicar um incremento de 15% na demanda por aços planos produzidos pela siderúrgica no primeiro trimestre deste ano. Conforme o executivo, o incremento da demanda não significa necessariamente um aumento na produção. ?A Usiminas trabalha a plena carga, o que altera é o volume que é destinado ao mercado interno e às exportações?, afirmou. Dessa forma, a companhia deverá registrar um volume total de vendas da ordem de 2 milhões de toneladas de produtos no período, dos quais 76% comercializados no mercado doméstico e 24% exportados. Além do aquecimento nas vendas de automóveis, os setores de máquinas e equipamentos, linha branca e construção civil também deverão trazer reflexos positivos para a comercialização de produtos da siderúrgica. ?Nós estimamos que o crescimento econômico do país chegue a 3,5% ao ano, o que representa um aumento de 7% na demanda por aços planos?, disse. No caso da indústria automobilística, a expectativa é de uma expansão de 23,2% nas vendas em março deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, o que representaria um total de 193,4 mil unidades comercializadas. No acumulado dos três primeiros meses do ano, o volume de automóveis licenciados deverá atingir 493,1 mil unidades, com crescimento de 18% em relação ao mesmo intervalo de 2006. Os dados serão divulgados amanhã, pela Associação Nacional de Veículos Automotores (Anfavea). A previsão do mercado de que neste ano a indústria deverá bater o recorde de 1997, quando 1,940 milhão de unidades foram vendidas no mercado interno. Apesar do aumento da demanda, o executivo reiterou que não existem perspectivas de reajustes nos preços do aço. ?Estamos trabalhando com preços estáveis nos últimos seis meses?, explica. Hoje o presidente da Usiminas se reuniu com o governador Aécio Neves (PSDB) para detalhar o projeto de expansão da siderúrgica. No total serão investidos US$ 8,4 bilhões, que possibilitarão à companhia atingir uma capacidade instalada de 14 milhões de toneladas de aço/ano até 2015. Apenas em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, serão investidos US$ 4,3 bilhões, para o aumento da produção em 2,2 milhões de toneladas/ano até 2011. O executivo pediu apoio ao governador mineiro para acelerar os processos de obtenção dos licenciamentos ambientais para a implantação do projeto e para a melhoria da infra-estrutura da região, para escoamento da produção. ?O ideal para nós é iniciar as obras em março de 2008 e para isso preciso que (a obtenção das licenças) ocorra neste espaço de tempo?, afirmou. A companhia pretende investir também US$ 2,7 bilhões em uma segunda expansão de 3 milhões de toneladas, que deverão ser aplicados na planta de Cubatão (SP).