Usiminas: reestruturação visa acompanhar o setor O presidente da Usiminas, Rinaldo Campos Soares, disse hoje durante entrevista coletiva à imprensa que a reestruturação societária da companhia visa acompanhar o movimento mundial de fusões e aquisições do setor siderúrgico. No texto distribuído à imprensa, a empresa enfatiza que o acordo assinado hoje é essencial para firmar um "compromisso de longo prazo" entre os acionistas do Brasil e do Japão, garantindo uma administração sólida e a execução de negócios estratégicos. A Usiminas detalhou que seu novo acordo de acionistas, com prazo de 15 anos, será composto por 71.700.091 papéis ON vinculados, correspondentes a 63,86% do capital votante. Segundo a empresa, a Vale do Rio Doce ingressará no bloco com fatia de 9,22%. O grupo Votorantim/Camargo Corrêa terá participação de 36,21% e o Nippon, de 38,71%. A caixa de empregados da siderúrgica terá os 15,86% restantes do grupo de controle. A reunião de hoje teve a presença de todos os principais acionistas da Usiminas. "O grande objetivo do novo acordo é garantir à Usiminas a agilidade necessária para expandir sua capacidade de produção e o mix de produtos", afirmou o presidente do conselho de administração da Camargo Corrêa, Vitor Hallak. Apesar da mudança na estrutura societária da Usiminas, a diretoria executiva, incluindo o presidente Rinaldo Campos Soares, permanecerá na empresa até o final do mandato, em abril de 2008. Os dois grupos com maior peso no bloco de controle - Nippon Steel e Votorantim/Camargo Corrêa - serão responsáveis pela escolha do novo presidente. Também permanecerá no posto o atual presidente do conselho de administração da Usiminas, Bertoldo Machado Veiga. Os demais membros do conselho serão eleitos na assembléia geral extraordinária marcada para 24 de novembro.