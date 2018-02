Usiminas tem lucro de R$ 704 milhões no 2º trimestre A Usiminas, uma das maiores siderúrgicas do Brasil, obteve lucro líquido de R$ 704,049 milhões no segundo trimestre de 2006, volume 13% menor no comparativo com igual período do ano passado. A receita líquida recuou 12%, para R$ 3,053 bilhões, e o lucro bruto fechou em R$ 1,013 bilhão (-35%). A margem bruta diminuiu de 45% para 33% no intervalo. O lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações (Ebitda) da companhia somou R$ 1,046 bilhão de abril a junho deste ano, montante 36% menor frente ao mesmo período de 2005 (R$ 1,629 bilhão). A margem Ebitda também caiu, de 46,8% para 34,3%. As despesas operacionais totalizaram R$ 123,028 milhões, com queda de 38%. A perda financeira líquida diminuiu 56%, para R$ 77,665 milhões. O ganho operacional foi de R$ 860,548 milhões no trimestre (-29%). O lucro líquido por ação ficou em R$ 3,20930 no trimestre. Em 30 de junho passado, o patrimônio líquido da siderúrgica estava em R$ 9,451 bilhões. Os dados são consolidados.