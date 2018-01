Usiminas tem lucro de R$ 715 mi no terceiro trimestre A siderúrgica Usiminas registrou lucro líquido consolidado de R$ 715 milhões no terceiro trimestre do ano, uma queda de 9% sobre os R$ 782 milhões de igual período de 2005. A receita líquida ficou estável em R$ 3,127 bilhões, e o lucro bruto recuou 2%, para R$ 1,195 bilhão. O lucro operacional totalizou R$ 1,022 bilhão, com baixa de 7%, e o resultado financeiro líquido negativo caiu 47%, para R$ 91 milhões. A companhia teve Ebitda (ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 1,228 bilhão, com baixa de 3%, e a margem Ebitda passou de 40,5% para 39,3%. O endividamento líquido ao final do período da siderúrgica era de R$ 1,669 bilhão, com queda de 26%, e o patrimônio líquido ficou em R$ 10,166 bilhões. O lucro líquido de janeiro a setembro de 2006 ficou em R$ 1,763 bilhão, com queda de 32%.