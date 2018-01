Utilização da capacidade de processamento da Petrobras é recorde As refinarias da Petrobras no Brasil alcançaram nas últimas segunda e terça-feira recorde de utilização da capacidade de processamento. Segundo nota divulgada hoje à imprensa, houve um total de 1,892 milhão de barris processados na segunda-feira e 1,899 milhão de barris na terça-feira. O recorde anterior havia sido de 1,883 milhão barris por dia, alcançado em 16 de agosto de 2005. "Esse resultado, que foi obtido sob rigorosos padrões de confiabilidade operacional nas unidades e segurança para as pessoas e o meio ambiente, é reflexo do trabalho integrado de todas as áreas do Abastecimento, em conjunto com a área de Exploração & Produção, desde a extração e escoamento do petróleo até a entrega dos derivados aos clientes, visando atender às necessidades do mercado brasileiro, com reflexos positivos nas balanças comerciais da Companhia e do País", diz a nota divulgada pela empresa.