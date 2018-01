Vale acerta redução de 3% no preço da pelota com Arcelor e Nucor A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) concluiu a negociação para a determinação do preço de referência da pelota de redução direta (PRD) para 2006 com a Acindar - Indústria Argentina de Aceros AS, subsidiária da Arcelor, a maior produtora de aço da Europa e América do Sul, e a NU-Iron Unlimited (NU-Iron), subsidiária da Nucor Corporation, um dos maiores produtores de aço da América do Norte. Vale e Acindar concordaram com uma redução de 3% do preço da PRD de Tubarão relativamente a 2005.