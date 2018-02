Vale, ARG e Alvorada são pré-qualificadas para leilão de ferrovia A Companhia Vale do Rio Doce, a ARG Ltda, e a Alvorada Serviços de Engenharia Ltda foram pré-qualificadas pela estatal Valec, que detém a concessão da Ferrovia Norte-Sul, para participar do leilão de subconcessão da ferrovia. As três empresas apresentaram a documentação necessária para a pré-qualificação na segunda-feira. A estatal informou que não há data marcada para a realização do leilão, mas a expectativa é que ele ocorra até o fim de setembro na Bolsa de Valores de São Paulo. A Valec só vai fixar a data depois esgotado o prazo de uma semana, previsto no edital, para que as empresas recorram de algum procedimento da licitação. As três companhias pré-qualificadas disputarão a concessão para a operação e manutenção de 720 quilômetros da ferrovia Norte-Sul, do entroncamento com a ferrovia de Carajás (operada justamente pela Companhia Vale do Rio Doce), em Açailândia (MA) até Palmas (TO). Desse total, a Valec já concluiu as obras de 225 quilômetros, entre Açailândia e Aguiarnópolis (TO). A empresa que vencer o leilão poderá começar a operar os trechos prontos, a partir de um cronograma previsto no edital, enquanto aguarda a Valec concluir o restante das obras. Os recursos obtidos pela Valec com o leilão serão utilizados pela estatal na própria obra. O lance mínimo que os interessados terão de apresentar no leilão é de R$ 1,478 bilhão.