Vale cancela investimento de R$ 80 mi para exportar soja de Sepetiba A Companhia Vale do Rio Doce disse que vai cancelar um investimento de R$ 80 milhões (US$ 37,4 milhões) para exportar soja a partir do porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro. A empresa informou que uma disputa com o governo fluminense sobre licença ambiental levou ao cancelamento do projeto. O governo municipal de Itaguaí, pequena cidade do Rio de Janeiro, pediu que a Vale pagasse por projetos de serviços públicos em troca de permissão para expansão em Sepetiba. A Vale disse que planejava embarcar 1,5 milhão de toneladas de soja por Sepetiba em 2007. O Brasil é o segundo maior exportador de soja do mundo, depois dos EUA. As informações são da Dow Jones.