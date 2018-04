Vale compra empresa australiana por US$ 699 mi A Vale do Rio Doce informa que concluiu a compra de 100% da AMCI Holdings Australia Pty por 835 milhões de dólares australianos - US$ 699 milhões. O pagamento foi realizado após a conclusão de todas as condições precedentes, diz a empresa em comunicado. Ainda conforme o texto, a AMCI é uma empresa de capital fechado com sede em Brisbane, no Estado de Queensland, Austrália, que opera e controla ativos de carvão através de participações em joint ventures. A participação da CVRD é equivalente à capacidade nominal de produção de 8,0 milhões de toneladas de carvão (predominantemente carvão metalúrgico) e reservas de 103 milhões de toneladas. A Vale destaca sua estratégia de crescimento em investimentos no negócio de carvão. Anteriormente a esta compra, a brasileira já detinha participações minoritárias em duas empresas chinesas - Shandong Yankuang International Coking Co. e Henan Longyu Energy Resources Ltd. A Vale também está concluindo estudos de viabilidade para desenvolver um grande depósito de carvão em Moatize, Moçambique, além de estudos de pré-viabilidade no depósito de Belvedere, Bowen Basin, no Estado de Queensland, Austrália. Na avaliação da Vale, a compra da AMCI cria uma forte plataforma de crescimento para o desenvolvimento do negócio de carvão e contribui para diversificar o portfólio de produtos, provendo simultaneamente a diversificação geográfica em um país com o status de "grau de investimento" e um dos mais ricos em recursos naturais no mundo, a Austrália.