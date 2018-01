Vale conclui aquisição de ações da Canico A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informou hoje ao mercado que completou a aquisição das ações ordinárias em circulação da Canico Resource (Canico) que não foram adquiridas na oferta de aquisição, que expirou no dia 8 de dezembro de 2005, por meio de uma aquisição compulsória estatutária. A mineradora brasileira adquiriu as 354.978 ações ordinárias da Canico remanescentes no mercado, correspondente a 0,8% de seu capital total, por 20,80 dólares canadenses por ação ordinária e pagamento à vista. Dessa forma, a Vale agora detém 100% da Canico. As ações da Canico serão retiradas de negociação da Toronto Stock Exchange após o fechamento do pregão de hoje. A Canico é uma empresa canadense de exploração mineral, focada no desenvolvimento de Onça Puma, projeto de níquel laterítico localizado no Estado do Pará. De acordo com os estudos de viabilidade, a planta terá capacidade nominal de produção de 57 mil toneladas de níquel, e seu desenvolvimento demandará investimentos de US$ 1,1 bilhão. Segundo comunicado, a Vale está revisando o projeto Onça Puma, de modo a maximizar as sinergias com suas operações atuais e futuras e, conseqüentemente, o retorno aos acionistas da companhia. Com a aquisição da Canico e o projeto Onça Puma, a Vale quer se tornar um dos principais concorrentes no negócio de metais não-ferrosos.