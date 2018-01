Vale: Custo de projeto na Nova Caledônia sobe para quase US$ 3 bi O presidente da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Roger Agnelli, informou nova projeção de custo para o projeto de níquel na Nova Caledônia, que foi elevada para perto de US$ 3 bilhões. A estimativa inicial era de US$ 2,15 bilhões. Agnelli fez as declarações durante coletiva de imprensa na sexta-feira, depois de assinar um contrato de fornecimento de minério de ferro por 15 anos com a siderúrgica alemã ThyssenKrupp. A mineradora brasileira confirmou que vai continuar a construção do projeto da mina de níquel em Goro na Nova Caledônia (território francês na Oceania), apesar da decisão judicial contra uma parte do projeto, segundo o executivo. A Vale herdou a mina de Goro com a compra da canadense Inco, no mês passado. Goro deveria entrar em operação no meio de 2008. A mineradora brasileira agora espera completar a construção do projeto no final de 2008, segundo o departamento de imprensa da mineradora brasileira informou à Dow Jones Newswires. Na semana passada, um tribunal de Paris deu 48 horas para que fossem encerradas as atividades de limpeza do terreno onde serão instalados os depósitos para armazenamento de resíduos industriais da mina em Goro. Se a ordem não for cumprida, a empresa terá de arcar com uma multa diária de 30 mil euros (US$ 38,8 mil), de acordo com o Rheebu Nuu, grupo de ativistas indígenas da Nova Caledônia que entrou com um mandado de segurança contra o projeto por questões ambientais. Segundo Agnelli, a decisão do tribunal afeta somente as instalações para armazenamento de resíduos, enquanto as outras partes do projeto podem prosseguir. Ele espera resolver as questões ambientais e outras preocupações das comunidades locais para continuar e até mesmo acelerar a construção. "Pedi que as autoridades e a comunidade local na Nova Caledônia aguardem até janeiro para que seja possível fornecer números e um novo prazo (para o projeto)", observou Agnelli. "Acho que é possível acelerar os trabalhos e superar todas as dificuldades", acrescentou. As informações são da Dow Jones.