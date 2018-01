Vale desenvolve unidade de pelotização no Oriente Médio A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) assinou memorando de entendimento com a Sohar Industrial Port Company (SIPC), joint venture do Sultanato de Omã e do Porto de Roterdã, para avaliar a implementação de uma nova planta de pelotização no Porto de Sohar - em Omã, no Oriente Médio. De acordo com a mineradora brasileira, a capacidade nominal da planta pelotizadora "deverá atingir 7,5 milhões de toneladas por ano de pelotas de redução direta". A Vale esclareceu que o início das operações da nova unidade está previsto para 2010, sendo que a CVRD fornecerá 100% do minério de ferro usado para alimentar a planta pelotizadora. Na avaliação da empresa brasileira, "a iniciativa ilustra a estratégia da CVRD de apoiar a indústria siderúrgica do Oriente Médio, centro tradicional no desenvolvimento de projetos de redução direta no mundo, expandindo suas operações de pelotização - onde a CVRD tem um grande mercado e experiência operacional". De acordo com a empresa, esta planta de pelotização vai focar seu fornecimento em vários projetos de aço e redução direta no Oriente Médio anunciados recentemente. No comunicado, a Vale lembrou que a capacidade de produção de pelotas da CVRD está sendo expandida de 36 milhões para 50 milhões de toneladas. Além disso, a empresa recordou que detém 50% da Samarco, cuja capacidade de produção, de acordo com a Vale, está em fase de expansão de 14 milhões para 21 milhões de toneladas por ano. "A CVRD recentemente concluiu um projeto de pelotização na China", finalizou a mineradora brasileira, em comunicado.