Vale deve refinanciar empréstimo-ponte da Inco até janeiro O presidente da Vale do Rio Doce, Roger Agnelli, informou hoje que até o final de janeiro a mineradora brasileira já terá refinanciado todo o empréstimo-ponte, de US$ 17,6 bilhões, contraído para a compra da mineradora canadense Inco, segunda maior produtora mundial de níquel. A Vale fez uma emissão externa de US$ 3,75 bilhões e já deu entrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com pedido para captar R$ 5 bilhões em debêntures. Segundo Agnelli, a demanda pelos títulos da companhia no mercado brasileiro está forte, o que pode, inclusive, elevar o montante da captação. Além dessas duas operações, a empresa trabalha ainda na captação de cerca de US$ 6 bilhões a US$ 7 bilhões em operações estruturadas. Agnelli não quis adiantar quais os mecanismos a serem usados, mas lembrou que um deles pode ser uma operação de recebíveis. "Já temos uma demanda firme dos bancos." Com essa estratégia, o executivo acredita que o prazo médio da dívida da Vale pode chegar a 10 anos, acima do prazo médio de sete anos registrado até a compra da Inco.