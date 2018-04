Vale do Rio Doce inaugura Projeto Brucutu A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) inaugurará amanhã o Projeto Brucutu. O empreendimento, de acordo com a mineradora, é o "maior complexo mina e usina em capacidade inicial de produção implantado no mundo: 30 milhões de toneladas por ano". A Vale informou que foram investidos cerca de US$ 1,1 bilhão no empreendimento, localizado no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, a 92 quilômetros de Belo Horizonte. "O diretor-presidente da CVRD, Roger Agnelli, estará presente à cerimônia.