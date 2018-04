Vale do Rio Doce investirá US$ 1 bilhão a mais A Companhia Vale do Rio Doce anunciou uma revisão em seu orçamento, que significará um acréscimo de mais de US$ 1 bilhão no plano de investimentos do grupo para este ano. A mineradora pretende agora investir US$ 7,351 bilhões, ou seja, quase R$ 15 bilhões, certamente uma das maiores cifras de empresas nacionais para custear empreendimentos. A revisão, segundo comunicado divulgado pela companhia, reflete basicamente mudanças nas estimativas sobre os preços médios das moedas estrangeiras com as quais programa suas despesas (US$ 383 milhões) e também aos investimentos adicionais nas operações com níquel (US$ 500 milhões), após a compra da mineradora canadense Inco, feita no final do ano passado. Na nota, com a clara preocupação de tranqüilizar o mercado e tentar evitar eventuais rebaixamentos de classificação de risco pelas agências internacionais, a Vale frisou que o aumento de dispêndios com investimentos ?é consistente com a evolução do fluxo de caixa da companhia e com suas diretrizes de política financeira que prevêem a preservação de um balanço saudável e, mais especificamente, de um nível de alavancagem indicativo de endividamento de baixo risco?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.