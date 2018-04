Vale do Rio Doce pagará 1ª parcela de dividendos dia 30 A Vale do Rio Doce anunciou que a primeira parcela dos dividendos de US$ 1,65 bilhão que a empresa distribuirá aos acionistas este ano será paga dia 30 de abril. São US$ 825 milhões agora. A outra metade será paga em 31 de outubro deste ano. Os acionistas que desejarem reaplicar a remuneração em ações da empresa poderão aderir ao programa Vale Investir, entrando em contato com os bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil e HSBC.