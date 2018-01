Vale do Rio Doce quer Usiminas mais agressiva A Companhia Vale do Rio Doce concluiu o plano que finalmente a colocou no bloco de controle da siderúrgica Usiminas. A estratégia da Vale, que passa a ter 9,2% das ações no bloco de controle , é a de exigir mais agressividade nos negócios da maior produtora de aços planos do País. Apesar de já ser acionista da Usiminas, a Vale estava fora da mesa de decisões. E vinha se mostrando descontente com o ritmo dos projetos de crescimento da companhia. A Vale mirou alguns exemplos para demonstrar o pouco poder ofensivo da Usiminas, como o agressivo avanço da Gerdau nos Estados Unidos, os planos de internacionalização da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e, principalmente, o maior negócio no setor siderúrgicos dos últimos tempos: a união da Mittal com a Arcelor. "O mercado sabe que a Vale não estava satisfeita com o ritmo de crescimento da Usiminas. Achava que a companhia estava perdendo tempo", disse um analista do setor de siderurgia e mineração. A avaliação do mercado é que o presidente da Usiminas, Rinaldo Soares, sai vencido desta disputa interna. "Ele tinha uma grande influência sobre os acionistas japoneses. A operação mostrou que a Vale quebrou essa primazia." Há um ano, a mineradora chegou a contratar um banco para vender a participação na Usiminas, exatamente por estar descontente com o ritmo da companhia. Desistiu quando conseguiu convencer os japoneses, grupo que detém agora 38,7% do bloco de controle, a participar de um plano de investimento no negócio. A Vale se comprometeu a participar deste impulso, mas a condição foi entrar no bloco de controle. A Usiminas tem projetos de ampliação das unidades de Ipatinga (MG) e Cubatão (SP). Mas o maior investimento é na construção de uma nova unidade de placas de aço na Região Sudeste. O negócio custará US$ 3 bilhões. Segundo o atual presidente, o projeto faz parte de "uma segunda onda" de investimento da Usiminas, que só se viabiliza se houver um comprador para a produção. O plano é construir uma usina com capacidade para 5 milhões de toneladas. Tudo para exportação. O ingresso da Vale pode acelerar esse projeto. Permanência Apesar da mudança na estrutura societária da Usiminas, a atual diretoria executiva, incluindo o atual presidente, permanecerá na empresa até o final do mandato, em abril de 2008. Pelo novo acordo de acionistas, o Grupo Nippon e o Grupo Votorantim/Camargo Corrêa terão o direito de indicar o novo presidente. Para a Vale, além de entrar no bloco de controle da Usiminas, a operação garantiu ingressos de recursos - já que a mineradora vendeu parte das ações que tinha na siderúrgica. "A Vale conseguiu o que queria. Tem nova posição na Usiminas e obteve recursos para o caixa, o que é importante neste momento em que comprou a canadense Inco", afirma o analista. A reorganização societária da Usiminas injetará, de imediato, R$ 1 bilhão no caixa da Vale, pelos cálculos do analista Guilherme Marins, da Ativa Corretora. Segundo ele, além de fazer caixa, a mineradora brasileira garante poder no comando da siderúrgica, que já era uma de suas clientes. Para a analista da corretora SLW, Kelly Trentin, a operação era esperada após a venda da participação da Vale na Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) para o Grupo Arcelor. A analista lembra que a siderurgia brasileira passa por um período de consolidação e que a Usiminas será uma peça importante no novo desenho de setor. Com a entrada da Vale no grupo de controle, ela poderá ter um papel mais ativo nessas mudanças. "As empresas estão buscando criar uma base de semi-acabados no Brasil e aumentar suas participações (em laminados) no exterior", disse.