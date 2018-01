Vale é a empresa nacional com mais ativos no exterior A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) passou a ser a maior empresa brasileira com ativos no exterior, desbancando a Petrobras e o Grupo Gerdau, conforme levantamento da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais (Sobeet). Segundo dados da Sobeet, as empresas brasileiras têm ativos no exterior avaliados em cerca de US$ 104 bilhões, que deverão subir para US$ 106 bilhões até o final deste mês, conforme estimativa inicial. Após a aquisição da mineradora canadense Inco, a Vale passou a ter US$ 20,7 bilhões de ativos fixos no exterior, enquanto a Petrobras tem o equivalente a US$ 6,2 bilhões e o grupo Gerdau, cerca de US$ 3,3 bilhões. Os dados da Sobeet incluem apenas os ativos fixos (instalações e equipamentos), sem considerar os ativos financeiros. Pelos dados da Sobeet, mesmo com o grande volume de investimentos no exterior nos últimos anos, as empresas brasileiras ainda estão com baixa representação entre as empresas de países emergentes que investem fora dos seus países. A Petrobras, por exemplo, estava na 12a. posição no ranking global no final de 2004, a Vale estava na 25a. posição e o grupo Gerdau, na 33a. colocação entre as 50 maiores dos países emergentes. O economista-chefe da Sobeet, Alexander Xavier, disse que só no final de 2008 será possível avaliar a posição da Vale no ranking mundial em 2006, já que esse dado só fica disponível com defasagem de dois anos. "Certamente, a Vale estará entre as primeiras", acredita. A empresa de países emergentes com maior volume de ativos no exterior no final de 2004 era a Huntchisho Whampoa Ltd, de Hong Kong/China, com US$ 67,3 bilhões de ativos no exterior.