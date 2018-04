Vale elevará capacidade do terminal de Ponta da Madeira A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anunciou hoje que está realizando estudos para elevar em 10 milhões de toneladas por ano a capacidade de embarque do terminal portuário de Ponta da Madeira, em São Luís, no Maranhão. Em conjunto com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH), da Universidade de São Paulo (USP), a empresa realizou hoje a milésima simulação de manobra com um navio Panamax, com capacidade para 75 mil toneladas de cargas. A simulação foi feita em um modelo físico e reduzido do porto, localizado na USP. Após a simulação, a manobra será executada efetivamente na prática pela primeira vez no Píer II, em São Luís. Atualmente, a Vale manuseia cargas gerais, ferro-gusa, cobre, soja e farelo no local. O terminal de Ponta da Madeira é o único no Brasil que apresenta um modelo de simulador, que auxilia, inclusive, na tomada de decisão para as expansões futuras do terminal, permitindo que o modelo seja usado também para avaliações e testes de medidas preventivas para o aumento da segurança durante as novas manobras e demais operações portuárias. O terminal é considerado o segundo em movimentação de cargas do País, além de ser responsável pelo escoamento de 86% de toda a carga movimentada no Maranhão. Em 2006, Ponta da Madeira movimentou 81,7 milhões de toneladas de carga geral, 9,8% a mais que em 2005. Dos produtos embarcados, 75,3 milhões de toneladas de minério de ferro e pelotas; 3 milhões de toneladas de ferro-gusa; 1,8 milhões de toneladas de soja. Também foram movimentadas 1,2 milhão de toneladas de manganês e 428 mil toneladas de concentrado de cobre. A previsão é que o Terminal Portuário de Ponta da Madeira embarque, ao final de 2007, 90 milhões de toneladas, um aumento de 11% em relação ao ano passado.