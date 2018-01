Vale emite bônus para pagar financiamento A Vale do Rio Doce anunciou que pretende emitir bônus com vencimentos de 10 e de 30 anos, em operação destinada a financiar parte da aquisição da mineradora canadense Inco. Os recursos serão utilizados para pagar parte do empréstimo-ponte de dois anos contratado pela empresa no processo de compra da Inco. A Vale não forneceu uma estimativa sobre quanto pretende captar com os papéis ou detalhes adicionais da operação.