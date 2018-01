Vale entra na OEA contra o governo brasileiro O advogado Hélio Bicudo entrou hoje com uma petição da Companhia Vale do Rio Doce contra o governo brasileiro na Organização dos Estados Americanos (OEA). A mineradora brasileira alega que o governo não vem cumprindo suas obrigações com os índios, o que acaba por prejudicá-la. Este ano, as instalações da Vale foram invadidas três vezes por comunidades indígenas. Esta é a primeira vez que uma empresa brasileira entra com esse tipo de ação na Comissão Interamericana da Defesa de Direitos Humanos da OEA. No documento, a mineradora reclama da ausência de uma política pública voltada para o índio e solicita que o Brasil adote medidas para evitar novas invasões.