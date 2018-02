Vale estuda comprar uma parte da Anglo American A gigante de mineração Anglo American é alvo de uma oferta de US$ 80 bilhões por concorrentes deste setor, que atravessa rápida consolidação, afirma o jornal britânico The Observer, na edição desta semana. O jornal cita fontes da City londrina, segundo as quais a brasileira Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), juntamente com a Xstrata e a Rio Tinto, que têm sede no Rio Unido, estariam estudando uma possível oferta por partes da Anglo American e teriam contratado um consultor financeiro para uma aproximação com a empresa. Os concorrentes estão tentando assegurar o fornecimento de minério de ferro, carvão, cobre e níquel e estão com excedente de caixa proveniente da forte alta do preço das commodities, por causa do boom do setor de minério alimentado pelo crescimento da China e da Índia, acrescenta o The Observer. Representantes da Anglo-American, da Rio Tinto e da Xstrata não estavam disponíveis, ontem, para comentar o assunto. As informações são da agência Dow Jones.