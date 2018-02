Vale fecha 2 contratos de longo prazo com siderúrgicas chinesas A Companhia Vale do Rio Doce assinou dois contratos de longo prazo de fornecimento de minério de ferro com siderúrgicas chinesas durante a visita de seu presidente, Roger Agnelli, à China. A Vale estendeu seu contrato de longo prazo com a Beitai Iron & Steel Group, que envolve fornecimento de 4,2 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, até 2031 - em linha com o novo contrato de afretamento assinado por essa empresa. Este é o contrato de maior duração assinado pela mineradora com clientes chineses e seu volume pode ser ampliado para 7,2 milhões de toneladas a partir de 2009. Um novo contrato de longo prazo foi assinado com a Maanshan Iron & Steel, para fornecimento de minério de ferro de 2007 a 2013. O volume de 7,3 milhões de toneladas será fornecido em 2007, podendo alcançar 8,3 milhões de toneladas por ano a partir de 2009. Este é o segundo maior contrato, em termos de volume anual, na história da Vale com clientes chineses. Além desses contratos, a companhia assinou um memorando de entendimento com o grupo Shougang Iron & Steel, para reforçar seu relacionamento comercial e desenvolver parcerias em mineração e siderurgia, estudos sobre logística, carvão, manganês e ligas e cooperação técnica nas áreas de siderurgia, meio ambiente e segurança.