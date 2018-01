Vale fecha alta de 9,5% do minério com italiana Ilva A Companhia Vale do Rio Doce concluiu as negociações com a Ilva, maior siderúrgica da Itália, para o reajuste de preços do minério de ferro e pelotas relativo ao ano de 2007. Como resultado destas negociações, os preços de referência para o minério de ferro fino do Sistema Sul (SSF) e para o minério de ferro fino de Carajás (SFCJ), FOB Tubarão e Ponta da Madeira, respectivamente, aumentaram em 9,5% em relação aos preços de referência de 2006. Os novos valores, em tonelada métrica (mt), são US$ 0,8146 por unidade de ferro para o SSF e US$ 0,8470 por unidade de ferro para o SFCJ. Os preços de pelotas de alto forno, FOB Tubarão e Ponta da Madeira, aumentaram em 5,28%. Em tonelada métrica (mt), os valores são de US$ 1,1796 por unidade de ferro para as pelotas de Tubarão e US$ 1,2108 por unidade de ferro para as pelotas de Ponta da Madeira.