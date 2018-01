Vale fecha alta de 9,5% no minério com Japão e Coréia A Companhia Vale do Rio Doce informa, em nota, que concluiu as negociações com todas as siderúrgicas japonesas para o reajuste de preço do minério de ferro relativo ao ano de 2007, com aumento de 9,5% tanto para o minério de ferro fino de Carajás, SFCJ, quanto para o minério de ferro fino do Sistema Sul, SSF. As empresas envolvidas são Nippon Steel Corporation (Nippon Steel), JFE Steel Corporation (JFE), Sumitomo Metals (Sumitomo), Kobe Steel, Ltd. (Kobe) e Nisshin Steel Co., Ltd. (Nisshin). A siderúrgica brasileira diz que "apesar da considerável alta de custos de investimento", foi capaz de elevar sua produção de minério de ferro em 52 milhões de toneladas nos últimos dois anos, alcançando produção total de aproximadamente 263 milhões de toneladas em 2006. "Nossa produção deverá atingir 300 milhões de toneladas em 2007 e continuaremos a investir para adicionar nova capacidade de produção de minério de ferro de alta qualidade para atender às necessidades dos nossos clientes no futuro próximo." Coréia A Vale também informou que concluiu as negociações com a Pohang Steel Corporation (Posco), a maior siderúrgica da Coréia, para o reajuste de preço do minério de ferro relativo ao ano de 2007. O aumento também é de 9,5%, tanto para o minério de ferro fino de Carajás, SFCJ, quanto para o minério de ferro fino do Sistema Sul, SSF.