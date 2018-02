Vale fecha parceria para construir unidade na China A Companhia Vale do Rio Doce assinou parceria para construção de uma nova usina de pelotização na China. Por meio de sua subsidiária Minerações Brasileiras Reunidas (MBR), a mineradora terá participação de 25% na joint venture Zhuhai YPM, responsável pelo controle da nova pelotizadora em Zhuhai, na província de Guandong. O investimento da Vale neste projeto será de US$ 4 milhões e a companhia irá fornecer pelo menos 70% do minério de ferro utilizado no abastecimento da usina, através de contrato de 30 anos. A pelotizadora terá capacidade nominal de 1,2 milhão de toneladas anual e o início da sua operação está previsto para 2008. Os outros sócios na joint venture são Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co Ltd. (YYF) com 40% e Pioneer Iron & Steel Group Co. Ltd. (PSG) com 35%. Esse é o primeiro investimento da companhia no negócio de minério de ferro na China.