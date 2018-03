Vale fecha reajuste de 5,28% para pelotas com chinesa Baosteel A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anunciou hoje mais um acordo para reajuste em 5,28% no preço de pelotas de alto forno relativo ao ano de 2007, desta vez com a Baosteel Group Corporation, a maior siderúrgica da China. O aviso segue aumentos fechados com siderúrgicas italianas e japonesas. "A CVRD reitera seu compromisso com os clientes, investindo montante substancial de recursos para aumentar sua capacidade de produção de pelotas de alta qualidade para o atendimento de suas necessidades futuras", diz o comunicado.