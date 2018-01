Vale fecha reajuste de 9,5% do minério de ferro com chineses A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informa que concluiu a negociação do reajuste do preço de referência de minério de ferro para 2007 com a Baosteel Group Corporation (Baosteel), a maior siderúrgica da China, país que se constitui no maior produtor de aço do mundo. O aumento será de 9,5% em relação aos preços de 2006. Em comunicado, a Vale destaca a rapidez "sem precedentes" na conclusão das negociações para o reajuste do minério. Destaca, ainda, que foi a primeira vez que os preços de referência foram fechados com a Baosteel, representando todos os produtores de aço da China. O reajuste atingirá os preços de referência para o minério de ferro fino de Carajás (SFCJ) e para o minério de ferro fino do Sistema Sul (SSF), FOB Ponta da Madeira e Tubarão. Os novos preços de referência, em tonelada métrica seca (dmt), são US$ 0,7320 por unidade de ferro para o SFCJ e US$ 0,7211 por unidade de ferro para o SSF.