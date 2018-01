Vale impulsiona investimentos brasileiros no exterior Dados divulgados hoje pelo Banco Central mostraram que continua forte o movimento de Investimentos Brasileiros no Exterior (IBE), que somaram US$ 2,12 bilhões no mês passado e dezembro está em US$ 1,6 bilhão. De janeiro a novembro, o IBD ficou em US$ 24,95 bilhões, impulsionado pela compra da mineradora canadense Inco pela brasileira Vale do Rio Doce - uma operação de cerca de US$ 18 bilhões. O fluxo de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) foi um dos destaques das contas externas brasileiras em novembro. Com desempenho acima das expectativas do mercado e do próprio Banco Central, o IED ficou em US$ 2,67 bilhões no mês passado, mais que o dobro do verificado em igual período de 2005. De janeiro a novembro deste ano, os investimentos estrangeiros no Brasil já somam US$ 16,29 bilhões, o equivalente a 1,92% do Produto Interno Bruto (PIB). Já a conta de transações correntes, que registra todas as operações de comércio e serviços do Brasil com o exterior, veio próxima das expectativas e fechou novembro em US$ 1,52 bilhão, acumulando no ano saldo positivo de US$ 13,18 bilhão (1,55% do PIB). Nos 12 meses encerrados em novembro, o superávit em conta corrente ficou em US$ 13,75 bilhões (1,50% do PIB). Para dezembro, o BC projeta um saldo positivo entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões, o que faria a conta corrente encerrar o ano superavitária em US$ 13,3 bilhões - acima dos US$ 11,9 bilhões inicialmente projetados. "O que chamou atenção nas contas externas em novembro foi o comportamento do IED, que teve um número bastante considerável, puxado pelos setores de celulose e papel e telecomunicações. Também merece destaque o volume de investimentos brasileiros no exterior", afirmou o economista da MB Associados, Sérgio Vale. Os dados do BC mostram que o IED para o setor de celulose e papel totalizou US$ 1,25 bilhão no mês passado e em telecomunicações alcançou US$ 780 milhões. Apesar de já esperar um movimento mais forte para a entrada de capital estrangeiro no País no fim do ano, o chefe do Departamento Econômico do BC (Depec), Altamir Lopes, também afirmou que o resultado do mês passado o surpreendeu. "Foi bastante acima da nossa expectativa de US$ 2 bilhões, que já era uma previsão forte", disse Altamir. O ingresso de capital estrangeiro continua ascendente este mês e até ontem somavam US$ 1,65 bilhão e, de acordo com Altamir, devem chegar a US$ 2 bilhões até o dia 31. Com o cenário mais favorável, o BC ajustou a projeção para o IED no ano de US$ 18,0 para US$ 18,3 bilhões. "É comum no fim do ano os estrangeiros trazerem recursos já pensado no próximo ano. Enquanto nos meses iniciais o investimento fica mais fraco", explicou o técnico do Banco Central. Em relação aos investimentos brasileiros no exterior, que até ontem somavam US$ 1,6 bilhão, Sérgio Vale avalia que este é um sintoma de que as companhias brasileiras estão em busca de mais competitividade e de redução de custo. O BC estima que, no próximo ano, que os empresários brasileiros devem investir no exterior US$ 10 bilhões. Até ontem, haviam saído do País US$ 1,6 bilhão. Um dos efeitos que o aumento dos investimentos deverá provocar, ao longo do tempo, é a expansão das receitas de lucros e dividendos. Em novembro, as remessas de lucros e dividendos tiveram resultado líquido de US$ 763 milhões e no ano acumulam US$ 13,27 bilhões, ante US$ 10,44 bilhões em igual período de 2005. Em dezembro, as remessas, que impactam a conta de serviços e, portanto, o saldo em conta corrente, somavam até ontem US$ 1,6 bilhão. Segundo Altamir Lopes, esse crescimento registrado em dezembro é sazonal.