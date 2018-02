Vale inaugura mina de Brucutu no dia 5/10 A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) inaugura no próximo dia 5 de outubro a mina de Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo, região central do Estado. O empreendimento, considerado pela companhia a maior mina do mundo em capacidade inicial de produção de minério de ferro, demandou investimentos da ordem de US$ 1,1 bilhão. O volume produzido, em uma primeira fase, deverá atingir 12 milhões de toneladas de minério de ferro, passando para 30 milhões de toneladas/ano em 2007. Brucutu será também a maior unidade do complexo Minas Centrais da empresa, que inclui também Gongo Soco, Água Limpa e Andrade, todas situadas na região conhecida como Quadrilátero Ferrífero. O volume expressivo de extração na nova unidade é resultado da descoberta de uma jazida de cerca de 745 milhões de toneladas. A estimativa é que a mina terá 2,5 mil empregados permanentes, sendo 1,5 mil funcionários próprios da Vale.