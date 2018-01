Vale ingressa no grupo de controle da Usiminas O conselho de administração da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) aprovou a entrada da mineradora no grupo de controle da Usiminas. Foi autorizado também a reestruturação da participação acionária da Vale na siderúrgica mineira, por meio da "venda parcial do estoque de ações ordinárias da Usiminas de sua propriedade". O acordo de acionistas assinado hoje tem prazo de 15 anos. A companhia detém 25.810.728 de ações ordinárias da Usiminas, o equivalente a 22,99% das ações ordinárias com direito a voto e a 11,46% do capital total da companhia. Com a reestruturação, a mineradora ficará com 6.608.608 papéis ordinários. A Vale do Rio Doce venderá 2.104.988 ações para a Nippon Steel, 1.628.970 para a Votorantim Participações S/A e 1.628.970 para a Camargo Correa S/A, no total 5.362.928 papéis ordinários. O preço unitário será de R$ 70,59 e, dessa forma, a operação totalizará R$ 378,6 milhões. Segundo a Vale, o valor por ação ordinária corresponde à média dos preços dos papéis preferenciais da Usiminas negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nos 90 dias anteriores a 15 de abril de 2006. A CVRD venderá outras 13.839.192 ações ordinárias da Usiminas, por meio de oferta pública a ser anunciada. Em nota, a Vale informou que o "movimento efetuado pela CVRD é consistente com sua estratégia de promover a expansão da indústria siderúrgica brasileira e, simultaneamente, permite a realocação de capital para investimento em seus negócios de mineração". A companhia divulgou ainda que "a reestruturação está associada à decisão dos atuais acionistas controladores da Usiminas de realizar estudo de viabilidade da construção de uma usina produtora de placas, consolidando a vocação da empresa para a liderança do processo de reposicionamento da indústria brasileira do aço no cenário mundial".