Vale inicia hoje apresentação de R$ 5 bi em debêntures para investidor A companhia Vale do Rio Doce inicia hoje a apresentação para investidores da oferta de R$ 5 bilhões em debêntures simples. A operação será dividida em duas séries de papéis, sendo a primeira contemplando 500.000 títulos, com valor nominal de R$ 10 mil e vencimento em novembro de 2010. A segunda série, também de 500.000, com mesmo valor unitário, vence em novembro de 2013. A companhia informa que a somatória das duas séries não poderá ultrapassar os R$ 5 bilhões. As apresentações que começam hoje se estendem até 7 de dezembro e estão programadas para acontecerem nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e, eventualmente, em outras cidades do território brasileiro. A oferta somente terá início após a concessão do registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 13 de dezembro; a publicação do anúncio de início, prevista para 14 de dezembro; e a disponibilização do prospecto definitivo, também em 14 de dezembro. A remuneração das debêntures da primeira série será definida em processo de recebimento de ofertas (bookbuilding), correspondendo a um porcentual da variação acumulada do CDI (certificados de depósito interfinanceiro). Para a segunda série, incidirá um spread sobre a taxa do CDI, também definido em bookbuilding. Os procedimentos acontecem em 8 e 11 de dezembro. As remunerações serão pagas semestralmente, sendo o primeiro crédito ao investidor em 20 de maio de 2007 para ambas as séries. A liquidação da operação está prevista para 15 de dezembro e a publicação do anúncio de encerramento deve ocorrer em 19 de dezembro. O líder é o Santander Banespa e os coordenadores são ABN Amro Real, Credit Suisse, Banco Pactual, UBS, BB banco de Investimentos, Bradesco, BNP Paribas HSBC e Itaú.