Vale investirá R$ 252 mi em meio ambiente no ES A Companhia Vale do Rio Doce anunciou hoje que irá investir R$ 252 milhões nos próximos dois anos em meio ambiente no Espírito Santo. A mineradora informou ainda que irá apoiar o Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) na construção de uma ampla rede de monitoramento e caracterização de poeira sedimentável para Vitória. Segundo a Vale, de acordo com o programa de aprimoramento da qualidade ambiental, sistemas de controle de emissões atmosféricas, hoje em operação no complexo industrial de Tubarão, vão receber mais de R$ 221 milhões.