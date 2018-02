Vale levanta US$ 28 bi para comprar a Inco Terminou ontem o prazo para a adesão de bancos ao empréstimo sindicalizado da Vale do Rio Doce, coordenado pelos bancos ABN Amro, Credit Suisse, Santander e UBS, para a compra da mineradora canadense Inco. A empresa precisava de um financiamento de cerca de US$ 18 bilhões para o negócio. Segundo fontes, porém, a captação chegou a cerca de US$ 28 bilhões. A Vale informou que não iria se pronunciar sobre a operação de financiamento.