Vale levanta US$ 3,75 bilhões com emissão de bônus no exterior A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) levantou US$ 3,75 bilhões na oferta de títulos no exterior, com a oferta de bônus de 10 e 30 anos. A Vale Overseas Ltd., subsidiária da mineradora, vendeu US$ 1,25 bilhão em bônus com vencimento em 2016, que foram colocados com 99,267% do valor de face, rendimento de 6,346% e spread de 168 pontos-base sobre os Treasuries norte-americanos. O resultado ficou na ponta menor da orientação (guidance) de preço, que oscilava entre 168 e 170 pontos-base. O grupo também vendeu US$ 2,5 bilhões em bônus com vencimento em 2036, a 99,478% do valor de fase e rendimento de 6,997%. O spread ficou em 225 pontos-base sobre os Treasuries - seguindo em linha com o guidance. O Credit Suisse, UBS, ABN Amro e Santander coordenaram a venda. A Vale usará os recursos obtidos com a emissão para refinanciar parte do empréstimo-ponte assumido pela empresa para comprar a mineradora de níquel canadense Inco, por US$ 17,6 bilhões. A empresa também prepara uma emissão de R$ 5 bilhões (US$ 2,3 bilhões) em debêntures no mercado local, divididas em duas partes: de quatro e sete anos. A mineradora está garantindo os bônus emitidos no exterior, que recebeu rating "Baa3" da Moody's Investors Service e "BBB" da Standard & Poor's. A mineradora brasileira pretende retomar o mesmo nível da dívida visto antes da compra da Inco em sete anos. A dívida da Vale no final de junho (antes da aquisição da mineradora canadense) era de US$ 5,8 bilhões. A compra elevará esse montante para mais de US$ 23 bilhões. As informações são da Dow Jones.