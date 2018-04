Vale liquida empréstimo contraído para compra da Inco A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informa que liquidou o empréstimo-ponte de US$ 14,6 bilhões com prazo de dois anos contraído para financiar o pagamento da aquisição da Inco. Em comunicado, a empresa esclarece que, em dezembro passado, anunciou o refinanciamento de 84% do empréstimo-ponte, através de três transações: (1) emissão no mercado global de capitais de US$ 3,750 bilhões em bônus com vencimentos em 10 e 30 anos; (2) emissão no mercado brasileiro de debêntures não conversíveis em ações no valor equivalente a US$ 2,565 bilhões, com prazos de 4 e 7 anos; e (3) operação de pré-pagamento de exportações no valor de US$ 6,0 bilhões, com prazos de 5 e 7 anos. A parcela remanescente, no valor de US$ 2,250 bilhões, foi liquidada hoje. Segundo a Vale, o programa de refinanciamento foi executado de forma consistente com a sua estratégia financeira, com diversificação das fontes de financiamento, alongamento da maturidade média da dívida - projeta-se um prazo próximo a 10 anos para dezembro de 2007 contra 8,04 anos em 30 de setembro de 2006 - e diminuição do custo médio do endividamento (antes do imposto de renda) para níveis próximos a 6,5% ao ano. Dessa forma, a Vale "procura assegurar a consolidação de sua boa reputação nos mercados financeiros globais e a perseguir a minimização do custo médio ponderado de capital".