Vale não comenta fim das negociações entre Inco e Phelps Dodge A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informou, por meio da sua assessoria de imprensa, que não comentará a informação de que a maior produtora de níquel do mundo, canadense Inco, encerrou conversas com a norte-americana Phelps Dodge para fusão entre as duas companhias, sem que fechassem o negócio. A decisão abre as portas para negociação com a mineradora brasileira, que ofereceu 86 dólares canadense por ação, à vista, pela canadense.